Главный синоптик Петербурге рекомендовал автомобилистам задуматься о смене резины из-за похолодания Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал автомобилистам города задуматься о смене резины на автомобилях. В ближайшие выходные в Северной столице будет тепло и почти без дождей, но с понедельника, 24 октября 2022 года, начнется похолодание. В отдельные ночи по Ленинградской области ожидаются заморозки.

- И тут встает вопрос о замене резины. Конечно он очень индивидуальный, можно и переждать, но можно где-то и попасть на замерзшие участи дороги. Уже с понедельника с северными ветрами начнется похолодание, и температура воздуха в ночные часы будет отрицательной по Ленинградской области в течение нескольких суток. Днем тоже очень холодно, а максимальная температура воздуха в середине недели может только достигать тех опасных для летней резины плюс 5 градусов, - рассказал Колесов.

Важно отметить, что дождей на будущей неделе не ожидается, поэтому даже в заморозки дороги останутся сухими. Тем не менее, автоэксперт Дмитрий Попов рекомендует все же обезопасить свой автомобиль и себя, если температура воздуха будет не более 5 градусов.