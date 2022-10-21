Пассажир с ножом ограбил таксиста в Петербурге

В Колпино пассажир ограбил таксиста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вооруженный пассажир ограбил таксиста в Петербурге. Инцидент произошел днем 20 октября в Колпино. Сидевший в салоне иномарки мужчина внезапно выхватил нож и потребовал от водителя отдать ему все ценное.

- Около 14.55 у дома 7 по Адмиралтейской улице в городе Колпино пассажир под угрозой ножа открыто похитил мобильный телефон у водителя такси, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Потерпевшим отказался 41-летний мигрант, гражданин одной из стран СНГ. Он вызвал полицию и сообщил обстоятельства разбойного нападения.

Приметы пассажира были переданы всем нарядам. Один из них вскоре задержал подозреваемого.

Сейчас в отношении 42-летнего пассажира возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.