Кубинца с сигарами на 700 тысяч рублей задержали в аэропорту Петербурга

Кубинские сигары стоимостью более 700 тыс. рублей изъяли пулковские таможенники / Фото: Пресс-служба СЗТУ

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали кубинца, который вез с собой дорогостоящие сигары с родины. Мужчина прибыл из Гаваны. Его остановили таможенники на "зеленом" коридоре в Пулково, обнаружив у него коробки с табачными изделиями. Об этом 21 октября 2022 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Пассажирскую таможенную декларацию кубинец не подавал, однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили у пассажира пять коробок, в которых находились 110 сигар, - сообщили в таможне.

Сигары оказались не промышленного производства. Стоимость пяти коробок оценивается в более чем 700 тысяч рублей. Таможенникам мужчина сказал, что приехал в Россию для учебы, а сигары прихватил для того, чтобы курить самому.

По закону РФ крупным размером считается стоимость табачных изделий, превышающая 250 тысяч рублей. Кубинцу грозит уголовное дело.