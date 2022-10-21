Петербургские депутаты попросили усилить учет опасных психбольных

Депутаты просят усилить контроль за психбольными, чтобы не допустить повторения трагедии в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Депутаты петербургского Заксобрания просят федеральные власти усилить контроль за потенциально опасными психически нездоровыми людьми. По мнению парламентариев, сейчас учет ведется недостаточно жестко, что может приводить к трагедиям наподобие стрельбы в школе в Ижевске. Мужчина, открывший огонь по детям, стоял на учете у психиатра, но смог раздобыть оружие.

- Сейчас психоневрологические диспансеры направляют данные о пациентах в органы внутренних дел один раз в год, что недостаточно для оперативного информирования, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Депутаты предлагают сократить интервал до одного месяца в случае с пациентами, которые могут представлять опасность для общества. Также полиция должна иметь все данные об актуальном месте жительства людей, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах.

Обращение с предложениями по усилению мер учета, адресовано главам МВД и Минздрава России.