Фонд капитального ремонта разошлет досудебные претензии на 5,8 млрд рублей должникам в Петербурге

Фонд капитального ремонта в Петербурге направит должникам досудебные претензии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге начал активнее бороться с должниками. С 24 октября 2022 года собственники, долги которых по выплатам в фонд превышают более 5 тысяч рублей, начнут получать досудебные претензии. В дальнейшем вопрос о выплатах уже может перейти в судебное поле.

- Направление претензий – последовательный шаг Фонда по работе с задолженностью, которую мы ведем уже на протяжении года. Ранее мы уже рассылали долговые квитанции, провели ключевую модернизацию платежного документа – включили весь долг в сумму "к оплате". Эта кампания дала свои результаты, за что мы благодарны жителям, - рассказали в Фонде.

Изменение в квитанциях помогло сократить задолженность собственников. Но сумма долга все равно остается большое - 5,8 миллиардов рублей. Письма с досудебной претензией сейчас получат более 300 тысяч собственников.

Если собственник не согласен с суммой, то он может сначала изучить выписку по счеты в личном кабинете на сайте Фонда, ли также оставить обращение, приложив документы об оплате.