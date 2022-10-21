Мать покалеченного в детском саду Ленобласти малыша получит 175 тысяч рублей компенсации

Суд принял решение в пользу матери пострадавшего ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Мама покалеченного малыша смогла отсудить 175 тысяч рублей у детского сада в городе Кингисепп в Ленинградской области. Трехлетний ребенок сломал бедро, когда по недосмотру воспитателей поскользнулся в туалете на мокром полу. Долгое время малыш находился в стационаре, после чего еще два месяца носил гипс и месяц ходил на костылях.

- Воспитателю, который не досмотрел за ребенком, объявили выговор. По решению суда детсад должен выплатить 100 тысяч рублей ребенку в качестве компенсации морального вреда и 10 тысяч в пользу матери малыша, - сообщили в пресс-службе Кингисеппского городского суда.

Компенсировать придется и расходы семьи на лечение и адвоката, а также сумму заработка, которую мать потеряла, пока присматривала за ребенком. В общей сложности компенсация составит 175 тысяч рублей.