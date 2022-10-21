Гонки на «Мерседесах» привели к ДТП на Невском проспекте

Невский проспект ночью особенно прекрасен. Но без ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Веселые «покатушки», которые устроили в центре Петербурга два черных «Мерседеса», закончились закономерным результатом: ДТП На светофоре у станции метро «Маяковская» одна из дорогих иномарок не успела затормозить и врезалась в стоявший на переходе... третий «Мерседес», не участвовавший в уличных гонках.

- Примерно в 3:10 у «Маяковской» закончился финальный этап гонок, - пишет очевидец происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Видео момента аварии снял видеорегистратор машины, стоявший сзади белого «Мерседеса». На записи видно, как после удара из машин люди, и со скорбным видом начинают рассматривать повреждения.

В комментариях пользователи соцсетей удивляются как времени происшествия, так и предлагают варианты решения проблемы лихачей на Невском: «Почему никто не спит, завтра же на работу!»; «В Питере всегда так: безработные ездят на Мерседесах»; «Невский нужно сужать. И трамвай вернуть».