Детей-сирот Петербурга обучают навыкам самостоятельного проживания

Петербургских детей-сирот обучают навыкам самостоятельного проживания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге детей-сирот подготовят к самостоятельной жизни и обучат навыкам, которые понадобятся им после выпуска из детских домов. Сейчас в городе работают 26 городских учреждений для сирот, где проживают порядка 1,1 тысячи детей. В основном это подростки 14-18 лет. Заседание по этому вопросу 21 октября 2022 года провел губернатор Александр Беглов.

- Общими усилиями государства, некоммерческих организаций, бизнеса, волонтеров, благотворителей мы создали хорошие условия для проживания и воспитания ребят в детских учреждениях. Они могут реализовать себя в учебе, творчестве, спорте. Но наши задачи шир, - отметил градоначальник.

Для детей создадут "тренировочные квартиры", где подростков научат бытовым навыкам: готовке, уборке, обращению с бюджетом, как организовывать время и взаимодействовать с различными службами.