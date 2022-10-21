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Общество21 октября 2022 11:10

21 и 22 октября станцию метро «Парнас» будут закрывать на вход на несколько часов раньше

Здесь будут ставить дополнительные турникеты
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На "Парнасе" увеличат число турникетов.

На "Парнасе" увеличат число турникетов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга предупреждает пассажиров об изменении графика работы станции «Парнас». В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, вестибюль закроется на вход раньше обычного. Причиной станут работы по увеличению числа турникетов.

- С 22:00 до окончания работы метрополитена вестибюль станции «Парнас» будет закрыт для входа пассажиров в связи с проведением реконструкции входной линейки турникетов. Станция будет работать только на выход, - сообщает пресс-служба подземки.

После реконструкции число турникетов увеличится до 11, что повысит пропускную способность вестибюля в утренние часы пик.

У пассажиров просят прощения за временные неудобства и призывают из пользоваться наземными видами транспорта.