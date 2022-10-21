21 и 22 октября станцию метро «Парнас» будут закрывать на вход на несколько часов раньше

На "Парнасе" увеличат число турникетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга предупреждает пассажиров об изменении графика работы станции «Парнас». В пятницу и субботу, 21 и 22 октября, вестибюль закроется на вход раньше обычного. Причиной станут работы по увеличению числа турникетов.

- С 22:00 до окончания работы метрополитена вестибюль станции «Парнас» будет закрыт для входа пассажиров в связи с проведением реконструкции входной линейки турникетов. Станция будет работать только на выход, - сообщает пресс-служба подземки.

После реконструкции число турникетов увеличится до 11, что повысит пропускную способность вестибюля в утренние часы пик.

У пассажиров просят прощения за временные неудобства и призывают из пользоваться наземными видами транспорта.