Полиция задержала пьяного угонщика каршеринга в Петербурге

Сотрудники полиции задержали пьяного угонщика каршеринга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала угонщика каршерингового автомобиля, который, помимо всего, был пьян. В ночь на 20 октября 2022 года у дома 5 по Московской улице в Колпино наряд остановил автомобиль "Ниссан Кашкай". За рулем был нетрезвый водитель, который, к тому же, ехал по поддельному аккаунту. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- За рулем которого находился 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, который к тому же управлял авто по поддельному аккаунту. Водить от медицинского освидетельствования отказался, поэтому его отправили под арест на 10 суток, - рассказали в полиции.

На этом приключения для угонщика не закончились. На него возбудили уголовное дело из-за угона после заявления от каршеринговой компании. Также возбуждено уголовное дело за то, что это уже не первый раз, когда мужчина попадается пьяным за рулем.