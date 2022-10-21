«Газель» застряла в канаве, пытаясь объехать пробку на Софийской улице

"Газель" застряла в поле на Софийской улице. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Картину из серии «преступление и наказание» видели водители, ехавшие вечером домой в Колпино по Софийской улице. Здесь традиционно собралась пробка. Но один хитрый шофер «Газели» решил объехать ее по обочине. Где благополучно завяз в грязи.

- Газелист решил обогнать пробку на Софийской по полю и застрял, - подписано видео в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На записи с видеорегистратора видно, что грузовичок буксует в грязи, зарываясь колесами в глину все глубже. Помочь хитрецу выбраться из ловушки никто не спешит. Наоборот, комментарии особенно едкие: «К-карма»; «А как красиво огоньки на крыше сверкают»; «Обочечники! Ненавижу!». Особо язвительные посоветовали водителю следующий раз покупать внедорожник.

Чем закончилась история, так и осталось неизвестным.