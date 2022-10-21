Шестикомнатная квартира загорелась на севере Петербурга

Шестикомнатная коммуналка загорелась на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на севере города произошел пожар в коммунальной квартире. Сообщение о возгорании в доме на проспекту Художников в Выборгском районе на пульт экстренной службы поступило в 14:14 часов 21 октября 2022 года. На место незамедлительно выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В доме 22/2 по проспекту Художников произошел пожар в шестикомнатной коммунальной квартире. Возгорание началось в одной из комнат площадью в восемь квадратных метров. Огонь успел охватить обстановку на паре "квадратов", - рассказали спасатели.

На место быстро прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Всего за 15 минут они справились с огнем.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Проводится проверка для установления причины возгорания.