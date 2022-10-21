Судебные приставы временно освободили от долгов 886 мобилизованных в Ленобласти

Подать заявление можно прямо в призывном пункте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

886 мобилизованных мужчин временно освободили от долгов в Ленинградской области. Судебные приставы приостановили исполнительные производства в их отношении. Это происходит после подачи заявления военнослужащим. Сделать это можно прямо в призывном пункте.

- Подать заявление можно и в отделении, где находится исполнительное производство. Заявление за мобилизованного могут подать и родственники или доверенные лица, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Ленинградской области.

Также отмечается, что все призванные в рамках частичной мобилизации могут обратиться в Управление за консультацией, чтобы получить необходимую помощь.