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Общество21 октября 2022 12:14

Судебные приставы временно освободили от долгов 886 мобилизованных в Ленобласти

Исполнительные производства в их отношении приостановлены
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Подать заявление можно прямо в призывном пункте

Подать заявление можно прямо в призывном пункте

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

886 мобилизованных мужчин временно освободили от долгов в Ленинградской области. Судебные приставы приостановили исполнительные производства в их отношении. Это происходит после подачи заявления военнослужащим. Сделать это можно прямо в призывном пункте.

- Подать заявление можно и в отделении, где находится исполнительное производство. Заявление за мобилизованного могут подать и родственники или доверенные лица, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Ленинградской области.

Также отмечается, что все призванные в рамках частичной мобилизации могут обратиться в Управление за консультацией, чтобы получить необходимую помощь.