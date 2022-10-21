Мужчина пострадал в пожаре на проспекте Художников в Петербурге

Мужчину госпитализировали после пожара на проспекте Художников в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в коммунальной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга все же не прошел бесследно. Из горящей квартиры эвакуировали пострадавшего мужчину. Ему понадобилась профессиональная медицинская помощь. Об этом 21 октября 2022 года рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На пожаре пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение., - сообщили спасатели.

Пожар начался в 14 часов дня в доме 22/2 по проспекту Художников. Возгорание произошло в одной из комнат шестикомнатной коммунальной квартиры. Жильцы сразу же позвонили в пожарную службу. Когда спасатели прибыли, то огонь успел охватить два квадратных метра обстановки в помещении.

С огнем боролись 15 пожарных, у дома работали три спецмашины. Возгорание ликвидировали за 15 минут.