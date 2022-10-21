Спрос на дорогие коттеджи резко упал в Петербурге и Ленобласти

Спрос на загородную недвижимость упал, но цены пока высокие. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге резко упал спрос на дорогую загородную недвижимость. По итогам трех кварталов 2022 года количество сделок сократилось вдвое. Эксперты называют причинами нестабильный курс рубля, изменившуюся политическую обстановку и ситуацию в экономике.

- Число сделок в первичном и вторичном сегментах местного рынка высокобюджетной загородной недвижимости сократилось в 1,7–2,1 раза, - пишет «Коммерсант-СПб».

Специалисты видят на рынке заметное снижение интереса со стороны клиентов, которые либо уехали, либо готовятся уезжать, либо не хотят сейчас вкладывать большие средства в объекты, которые не являются необходимыми здесь и сейчас.

Одновременно застройщики по инерции продолжают вводить в строй новые поселки, увеличивая конкуренцию. При этом пока заметного понижения цен не заметно. Эксперты отмечают, что некоторые владельцы на вторичном рынке готовы делать скидку до 20 процентов, но только в индивидуальном порядке. И речь идет о элитной недвижимости, стоимостью в десятки миллионов рублей.