Филиал Государственного музея спорта откроется в Петербурге

В Петербурге откроется филиал музея спорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появится Филиал Государственного музея спорта. Соглашение об этом подписали руководство музея и власти Северной столицы. Город также выделил для экспозиции помещение в историческом центре.

- Оно находится в том же здании, которое занимает городской Комитет по физической культуре и спорту. Но вход в музей будет с набережной реки Мойки, а не с Миллионной улицы, - рассказала «Петербургскому дневнику» директор музея Елена Истягина-Елисеева.

Площади здесь небольшие, но на первое время хватит. А позднее есть планы перевести экспозицию в новый дворец СКА на проспекте Юрия Гагарина. Достроить арену должны весной 2023 года.

Впрочем, пока сроки открытия филиала музея спорта не называются, так как организаторам предстоит еще много работы. Но начало уже положено.