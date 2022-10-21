Полиция показала видео ограбления магазина электроники в Мурино

Двое парней ограбили магазин электроники в Мурино Фото: принтскрин видео.

Полиция Всеволожского района Ленинградской области задержала двух парней, ограбивших магазин электроники в городе Мурино. Нападение произошло в торговом зале в доме на улице Шувалова. Грабители были вооружены газовым баллончиком. Об этом 21 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Работники торговой организации заметили факт кражи и попытались пресечь противоправные действия. Однако похитители, распылив содержимое газового баллончика в сторону одного из продавцов, скрылись, - рассказали в полиции.

Уловом грабителей стали беспроводные колонки, наушники и зарядное устройство. По факту возбудили уголовное дело.

Воров задержали там же, в Мурино. Под подозрение попали местные жители 24 и 29 лет. Один из них ранее уже был судим.