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Происшествия21 октября 2022 13:19

Мошенники обманули петербургского пенсионера на 4 миллиона рублей

Злоумышленников ищет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция ищет мошенников, которые обманули пенсионера на 4 миллиона рублей.

Полиция ищет мошенников, которые обманули пенсионера на 4 миллиона рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной петербургский пенсионер попался на удочку мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Привычная схема сработала и в этот раз. Мошенники звонили 70-летнему мужчине несколько дней подряд, убеждая его «спасти» свои деньги.

- 20 октября в полицию Василеостровского района обратился пенсионер с заявлением о том, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя и поэтому необходимо перевести все деньги на безопасный счет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце концов пенсионер поддался на уговоры злоумышленников и через приложение одного из банков перевел на указанные мошенниками реквизиты более четырех миллионов рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, он пошел в полицию. Там следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве к особо крупном размере.

Злоумышленников ищут.