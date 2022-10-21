Петербург попал в топ-3 городов, где бы хотели перезимовать россияне

Петербург внезапно стал одним из трех городов, где россияне хотели бы переждать зиму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удивительно, но факт, жители России назвали Петербург одним из трех городов в стране, где бы они хотели провести зиму. Северная столица заняла почетное место сразу после Южной столицы Сочи и Краснодара.

- Самым привлекательным городом «для зимовки» оказался Сочи (52%), его выбирают из-за теплого климата и доступности мест для отдыха, - сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру.

Столицы Кубани (28% опрошенных) выбиралась по тем же причинам, что и курортный Сочи. А вот Петербург (14%), который никак не может похвастаться хорошей погодой или мягким климатом, привлекает развитой инфраструктурой, большим количеством мест для культурного отдыха и общего досуга. А также, внезапно, разнообразием недорогих продуктов, в том числе фруктов и овощей.