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Общество21 октября 2022 13:33

Петербург попал в топ-3 городов, где бы хотели перезимовать россияне

Северную столицу обогнали только Сочи и Краснодар
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербург внезапно стал одним из трех городов, где россияне хотели бы переждать зиму.

Петербург внезапно стал одним из трех городов, где россияне хотели бы переждать зиму.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удивительно, но факт, жители России назвали Петербург одним из трех городов в стране, где бы они хотели провести зиму. Северная столица заняла почетное место сразу после Южной столицы Сочи и Краснодара.

- Самым привлекательным городом «для зимовки» оказался Сочи (52%), его выбирают из-за теплого климата и доступности мест для отдыха, - сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру.

Столицы Кубани (28% опрошенных) выбиралась по тем же причинам, что и курортный Сочи. А вот Петербург (14%), который никак не может похвастаться хорошей погодой или мягким климатом, привлекает развитой инфраструктурой, большим количеством мест для культурного отдыха и общего досуга. А также, внезапно, разнообразием недорогих продуктов, в том числе фруктов и овощей.