Заморозки до минус 4 градусов накроют Ленинградскую область ночью 22 октября

Заморозки до минус 4 градусов накроют Ленинградскую область Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима все же постепенно приближается. В Ленинградской области в ночь на 22 октября 2022 года ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится ниже нуля градусов не во всех районах, в основном на востоке. Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе МЧС 47-го региона.

- Ночью и утром 22 октября в отдельных районах Ленинградской области опустится туман. Ветер будет переменный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха на западе составит от нуля до плюс 5 градусов, на востоке холодно - от минус 4 до плюс 1 градуса, - рассказали в пресс-службе спасателей со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем туман уйдет. Станет потеплее, но ненамного. Днем всего около плюс 4-9 градусов. Ветер ожидается южный до 3-8 метров в секунду. Погода окажется облачной, с редкими прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.