Суд в Пушкине назначил мужчине компенсацию за падение на гололеде

Петербуржец обратился в травмпункт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура помогла жителю Петербурга получить компенсацию после падения на гололеде. 41-летний мужчина поскользнулся и упал прямо на выходе из своего подъезда. Из-за травмы петербуржец не мог ходить и обратился в травмпункт.

- Мужчине диагностирован закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением обломков. Он проходил лечение более двух месяцев, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

После инцидента надзорное ведомство провело проверку. Во дворе дома не очищали дорогу от снега и льда и не обрабатывали ее песком или смесью. Суд Пушкинского района обязал коммунальщиков выплатить пострадавшему мужчине компенсацию в размере 70 тысяч рублей.