Нового главу назначили в Кронштадтском районе Петербурга

ВРИО главы Кронштадтского района стал Андрей Кононов / Фото: Смольный

Кадровые изменения продолжаются в правительстве Санкт-Петербурга. Так, Кронштадтский район возглавит новый человек. Нынешний глава администрации района Олег Довгалюк с 24 октября 2022 года перейдет на работу в Комитет по труду и занятости населения города на должность заместителя председателя. На его место назначен уже другой человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном.

- Беглов с 24 октября возложил временное исполнение обязанностей главы администрации Кронштадтского района на первого заместителя главы Андрея Кононова, - рассказали в городской администрации.

Кононов родился в городе Салават в 1966 году. В Петербурге работает с 2003 года. Советником и заместителем главы администрации Кронштадтского района работал еще с 2007 года.