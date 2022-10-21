Движение по Крепостному мосту в Выборге перекроют из-за съемок фильма «ГДР»

Съемки фильма пройдут в Выборге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Воборге на четыре дня полностью перекроют движение по Крепостному мосту. Из-за съемок фильма изменится схема движения по трассе «Скандинавия». Ограничения будут действовать с 25 по 28 октября.

- В Выборге пройдут съемки многосерийного фильма «ГДР». Движение по Крепостному мосту будет перекрыто с восьми утра 25 октября до одиннадцати вечера 28 октября, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изменится движение по участку Петровской набережной и Петровскому мосту. Машины там смогут ездить в двух направлениях. Скорость движения ограничена до 40 километров в час. Регулировать движение транспорта будут патрульные экипажи ГИБДД.