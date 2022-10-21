Сезон гона у лосей закончился в Ленинградской области

У лосей в Ленобласти закончился гон Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хорошая новость для автомобилистов. В Ленинградской области и пригородах Санкт-Петербурга закончился сезон гона у лосей. Это значит, что брачный период у животных закончился и самцы больше не будут слишком активно бегать через трассы в поисках невест. Об этом 21 октября 2022 года пишет "Мойка78".

- Гон лосей в Ленобласти длился почти два месяца, начиная со второй половины августа. Все это время самцы искали себе невест, ухаживали за ними и дрались с конкурентами, - приводит издание слова кандидата биологических наук Павла Глазкова.

Постепенно сезон подходит к концу. Лоси почти перестали обращать внимание на заигрывание самок.

Во время сезона гона животные обычно теряют до трети массы тела. Поэтому теперь им предстоит обратно набрать все перед наступлением зимы.