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Общество21 октября 2022 15:55

Жители Киришского района Ленобласти простились с погибшим на спецоперации земляком

В Киришах прошло прощание с Виталием Агафоновым
Анастасия НУРАДИЛОВА
Виталий Агафонов погиб 12 октября. Фото: администрация Киришского района Ленобласти

Виталий Агафонов погиб 12 октября. Фото: администрация Киришского района Ленобласти

Похороны участника специальной военной операции прошли в Киришском районе Ленобласти 21 октября. Мужчина погиб в зоне боевых действий 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

- 12 октября наш земляк Виталий Агафонов героически погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, - говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, на прощание с военнослужащим пришли не менее ста человек. Среди них его коллеги, близкие и знакомые. На похоронах участника СВО присутствовал и военный оркестр.

Напомним, 5 октября при участии в специальной военной операции погиб учитель физкультуры петербургской гимназии Вадим Седов.