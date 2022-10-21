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Общество21 октября 2022 16:15

Подрядчика для реставрации Петропавловской крепости определили в Петербурге

Тендер выиграло ПСБ «Жилстрой»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подрядчику предстоит реставрировать гранитные фасады крепостной ограды

Подрядчику предстоит реставрировать гранитные фасады крепостной ограды

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по реставрации Петропавловской крепости. О завершении тендера информирует официальный сайт «ЕИС Госзакупки».

- Реставрационные работы в петербургской достопримечательности проведет ООО «Проектно-строительное бюро «Жилстрой», - сообщается на сайте.

Напомним, конкурс был объявлен государственным музеем истории Санкт-Петербурга. По результатам тендера, реставрационные работы оценены на один миллиард 361 миллион рублей. Начальная цена была всего на 500 тысяч больше.

Подрядчику предстоит реставрировать гранитные фасады крепостной ограды Петропавловской крепости. Завершить работы планируется в 2024 году.