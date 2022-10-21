Социальные няни будут помогать петербурженкам, родившим двойню или тройню

В Петербурге обучают социальных нянь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге обучают социальных нянь, услугами которых смогут воспользоваться мамы двойняшек и тройняшек. Занятия проходят в роддоме №10. Прямо сейчас сразу три петербурженки ожидают там появления на свет тройни.

- Первый проект «Социальная няня» стартовал в Петербурге в 2020 году. С петербургскими семьями бесплатно работают специалисты с медицинским, психологическим и педагогическим образованием, - рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

В этом году занятия начались 21 октября. Три женщины, беременные тройнями, помогали обучаться социальным няням. А когда детки появятся на свет, няни отправятся в их семью, чтобы помогать родителям. Каждый год в Северной столице рождаются 10-15 троен.