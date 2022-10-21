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Общество21 октября 2022 17:10

17-летняя мошенница выманила 300 тысяч рублей у пенсионерки в Петербурге

Женщина поверила, что ее знакомая попала в ДТП
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пенсионерка сама обратилась в полицию

Пенсионерка сама обратилась в полицию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петроградском районе Петербурга полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку, которая обманула пенсионерку по схеме «знакомая попала в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пенсионерка сама обратилась в полицию. Женщине 83 года. Ей звонили неизвестные и рассказывали, что знакомая петербурженки попала в ДТП. Нужны деньги, чтобы ее не привлекли к ответственности. Наивная пенсионерка поверила, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожилая женщина отдала девушке-курьеру 300 тысяч рублей. Только потом она поняла, что это был обман. Сотрудники полиции задержали 17-летнюю жительницу Петербурга. Но денег при ней уже не было.