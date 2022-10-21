Росгвардейцы задержали подозрительного велосипедиста в Петербурге

Мужчина катался на чужом велосипеде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали велосипедиста, который при виде служебной машины развернулся и попытался уехать. Как выяснилось, парню есть, что скрывать.

- Вечером 20 октября наряд вневедомственной охраны остановил велосипедиста. А он не смог объяснить, на чьем велосипеде катается. Поэтому и был задержан, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Позже стало известно, что мужчина находится в федеральном розыске с 2017 года. Его ищут из-за мошенничества. Преступление было совершено на территории одной из среднеазиатских республик.

Росгвардейцы из Петербурга пока выясняют причастность велосипедиста к краже средства передвижения.