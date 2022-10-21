Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году не состоится

Международный культурный форум в 2019 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве культуры РФ сообщили, что в этом году Санкт-Петербургского международного культурного форума не будет. Такое решение принято накануне.

- Хочется верить, что форум пройдет в следующем году и на месте его проведения так же соберутся коллеги из-за рубежа, руководители и эксперты, а также российские деятели культуры, - сообщает ведомство, слова которого приводит генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в своем телеграм-канале.

Напомним, форум должен был пройти в Северной столице с 10 по 12 ноября. В Минкультуры России надеются, что форум удастся провести в следующем, 2023 году.