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Общество21 октября 2022 17:38

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году не состоится

Форум должен был пройти в ноябре, но его отменили
Анастасия НУРАДИЛОВА
Международный культурный форум в 2019 году.

Международный культурный форум в 2019 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве культуры РФ сообщили, что в этом году Санкт-Петербургского международного культурного форума не будет. Такое решение принято накануне.

- Хочется верить, что форум пройдет в следующем году и на месте его проведения так же соберутся коллеги из-за рубежа, руководители и эксперты, а также российские деятели культуры, - сообщает ведомство, слова которого приводит генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в своем телеграм-канале.

Напомним, форум должен был пройти в Северной столице с 10 по 12 ноября. В Минкультуры России надеются, что форум удастся провести в следующем, 2023 году.