Женская команда «Зенит» завоевала Кубок Суперлиги

Женская команда по футболу. Фото: пресс-служба женского "Зенита"

Женская команда «Зенит» стала обладателем Кубка Суперлиги. Об этом сообщает официальный телеграм-канал женской команды «Зенит» 21 октября. Девушек поздравил депутат ЗакСа Александр Бельский.

- Впереди у девушек еще много побед, но этот момент незабываем. Петербург вами гордится, - написал депутат.

Награждение прошло после матча с ЦСКА, который завершился ничьей со счетом 1:1. Решающий гол на 90 минуте забила нападающая Кики.

После матча девушки с удовольствием праздновали победу, танцевали, счастливо улыбались и давали интервью местным телеканалам. Напомним, чемпионами команда стала досрочно, 15 октября.