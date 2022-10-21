На строительство кампуса ИТМО в Петербурге выделено 6,8 миллиардов рублей

Кампус ИТМО. Фото: https://t.me/a_beglov

В городе-спутнике Южный построят новый кампус университета ИТМО. На строительство первой очереди выделено 6,8 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

- Сегодня нам как воздух нужны новые технологии и высококлассные специалисты. Для этого в Петербурге и создается инновационный центр мирового уровня ИТМО Хайпарк, - написал губернатор Северной столицы.

До 2025 года планируется построить здание главного учебного корпуса на 1600 мест, студенческий клуб и два корпуса общежития более чем на 1000 мест. Город будет помогать создавать необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить работу комплекса.