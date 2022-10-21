Матч СКА и «Куньлуня» в Петербурге завершился победой армейцев

Игра закончилась со счетом 3:2. Фото: пресс-служба СКА

Матч СКА с командой «Куньлунь» состоялся 21 октября на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

- Шайбы в ворота забили Михаил Воробьев, Дамир Жафяров, Марат Хуснутдинов, - рассказали в пресс-службе СКА.

Армейцы завершили матч в большинстве. Напомним, для СКА началась серия домашних матчей из четырех игр. Первая из них состоялась с «Автомобилистом». Тогда победу одержали армейцы. На втором матче из серии удача тоже была на стороне петербуржцев.

На следующей игре в рамках чемпионата КХЛ СКА встретится с «Локомотивом».