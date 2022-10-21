Автомобилист сбил пешехода около станции «Пионерская» в Петербурге

У синей иномарки смялся капот. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП с участием пешехода произошло возле станции метро «Пионерская» вечером 21 октября. Водитель автомобиля сбил мужчину. Об этом сообщает очевидец паблика «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Возле «Пионерской» сбили человека. Одна машина воткнулась в другую, а та столкнула ещё две. Мужчина, несмотря на полет, живой, - написал очевидец в посте.

На фотографии видно, что на синей иномарке от столкновения сильно смялся капот. А на асфальте заметны пузыри от пены: возможно, машины пришлось тушить огнетушителем. Пользователи соцсети удивились отсутствию пешеходного перехода.

- Что-то перехода не видно. Куда же шел пострадавший, - написал один из комментаторов.