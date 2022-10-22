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Происшествия21 октября 2022 21:14

Две фуры и легковой автомобиль столкнулись на КАД Петербурга

На место ДТП выезжала скорая помощь
Анастасия НУРАДИЛОВА
Иномарка столкнулась с фурой. Фото: https://vk.com/spb_today

Иномарка столкнулась с фурой. Фото: https://vk.com/spb_today

Две фуры и легковой автомобиль столкнулись в Петербурге. ДТП произошло на кольцевой дороге вечером 21 октября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- ДТП на 60-м километре внутренней стороны КАД, - подписал видео подписчик паблика.

На опубликованных кадрах видно, что кабина одной из фур сильно наклонилась. Также, на видео заметно, что на место происшествия приехала машина скорой помощи.

Напомним, накануне автомобилист сбил пешехода. ДТП произошло недалеко от станции метро «Пионерская». Пострадавший мужчина чудом остался жив.