Две фуры и легковой автомобиль столкнулись на КАД Петербурга

Иномарка столкнулась с фурой. Фото: https://vk.com/spb_today

Две фуры и легковой автомобиль столкнулись в Петербурге. ДТП произошло на кольцевой дороге вечером 21 октября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- ДТП на 60-м километре внутренней стороны КАД, - подписал видео подписчик паблика.

На опубликованных кадрах видно, что кабина одной из фур сильно наклонилась. Также, на видео заметно, что на место происшествия приехала машина скорой помощи.

Напомним, накануне автомобилист сбил пешехода. ДТП произошло недалеко от станции метро «Пионерская». Пострадавший мужчина чудом остался жив.