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Происшествия21 октября 2022 21:45

Машина вылетела с дороги в Пушкинском районе Петербурга

Автомобиль приземлился на кусты
Анастасия НУРАДИЛОВА
Машина приземлилась в кустах. Фото: https://vk.com/spb_today

Машина приземлилась в кустах. Фото: https://vk.com/spb_today

Нестандартное ДТП произошло в Пушкинском районе. Легковой автомобиль вылетел с дороги. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтате».

- На Бадаевском проезде в Шушарах легковушка вылетела с дороги, - рассказывает подписчик паблика.

Судя по кадрам, машина опрокинулась далеко от дороги и приземлилась на кусты. На место прибыли инспекторы ДПС, которые разбираются в случившемся. О пострадавших в происшествии не сообщается.

Напомним, накануне иномарка сбила пешехода, но он чудом остался жив. А на кольцевой дороге столкнулись три фуры и легковой автомобиль. На место выезжала машина скорой помощи.