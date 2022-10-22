Незначительное потепление и слабые дожди придут в Петербург в субботу, 22 октября

осенние ливни пока останутся в стороне от Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 22 октября, в Петербурге незначительно, но потеплеет. Температура воздуха поднимется до +9 градусов, что на два выше, чем пятницу. Дело в том, что город окажется в стороне от активных циклонов. Об этом в своих соцсетях сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет представлена малоактивным гребнем антициклона, вытянувшегося с юга. Температура воздуха составит от +7 до +9 градусов в Петербурге и от +5 до +10 градусов в Ленинградской области, - отметил Михаил Леус.

Ясного солнца петербуржцам в этот день все же не увидеть - погода будет облачная с прояснениями. Зато не увидеть и осенних ливней, местами пройдут лишь слабые дожди. Атмосферное давление упадет до 759 мм.рт.ст., что не так далеко от нормы.

Небольшие дожди и примерно та же температура воздуха ждут жителей Петербурга и в воскресенье.