Штрафов на 15 миллионов рублей за неделю выписали незаконным мигрантам в Петербурге

Правоохранителями выявлено 4 тысячи нарушений Фото: Олег ЗОЛОТО

С 10 по 17 октября за нарушение миграционного законодательство в Петербурге было выписано штрафов на 15 миллионов рублей - 10 миллионов уже взысканы в бюджет. За этот же период правоохранители выявили 4 тысячи нарушений.

- Сотрудники регионального ГУ МВД России провели операцию «Нелегал-2022». Ее цель - это противодействие незаконной миграции и пресечение противоправной деятельности в сфере миграции, а также контроль за миграционной ситуацией и соблюдением законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как результат, из России выдворено 84 иностранца, а депортировано еще 8 человек. Возбуждено уже 309 уголовных дел, большинство из них за фиктивную постановку на миграционный учет.