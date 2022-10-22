Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 8:01

Станцию метро «Лесная» закрыли на вход из-за остановки эскалатора

Пассажиров просят воспользоваться соседними станциями
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Вход закрыт из-за неисправности эскалатора

Вход закрыт из-за неисправности эскалатора

Фото: Александр ГЛУЗ

Станцию метро «Лесная» закрыли на вход в 10:30 22 октября. Причиной послужила внеплановая остановка эскалатора в вестибюле станции. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

- Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями - «Площадь Мужества», «Выборгская». Приносим извинения за доставленные неудобства, - отметили в пресс-службе организации.

О точном времени открытия станции не сообщается - пока неизвестно, сколько времени займет устранение неполадок в работе эскалатора. Сейчас проводится замена ступеней эскалатора, которые были повреждены из-за попадания постороннего предмета.