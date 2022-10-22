Станцию метро «Лесная» закрыли на вход из-за остановки эскалатора

Вход закрыт из-за неисправности эскалатора Фото: Александр ГЛУЗ

Станцию метро «Лесная» закрыли на вход в 10:30 22 октября. Причиной послужила внеплановая остановка эскалатора в вестибюле станции. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

- Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями - «Площадь Мужества», «Выборгская». Приносим извинения за доставленные неудобства, - отметили в пресс-службе организации.

О точном времени открытия станции не сообщается - пока неизвестно, сколько времени займет устранение неполадок в работе эскалатора. Сейчас проводится замена ступеней эскалатора, которые были повреждены из-за попадания постороннего предмета.