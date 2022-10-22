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Происшествия22 октября 2022 10:17

Два мигранта жестоко избили двух петербурженок, чтобы снять с них украшения

Спустя два дня мужчин удалось задержать
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Уголовное дело возбудили за разбойное нападение

Уголовное дело возбудили за разбойное нападение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 18 октября в квартире на аллее Поликарпова в Петербурге двое мигрантов жестоко избили двух женщин. Целью стали украшения и деньги потерпевших. После избиения мужчины забрали их себе и сбежали.

- Заявление поступило от одной из пострадавших - 51-летней женщины. После произошедшего она и подруга были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Через два дня, 20 октября, подозреваемых удалось найти и задержать. Ими оказались двое мигрантов 29 и 34 лет. Уголовное дело возбудили за разбойное нападение.