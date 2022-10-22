Полиция задержала похитителя сумок, неоднократно нападавшего на пенсионерок в Петербурге

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция задержала рецидивиста, нападающего на пенсионерок в Петербурге. 26-летний мужчина днем 14 октября напал на 81-летнюю женщину прямо в лифте ее дома на проспекте Стачек. Целью была сумка, но выхватить ее мужчина так и не сумел. С места преступления пришлось ретироваться. С заявлением в полицию пенсионерка пришла лишь 20 октября, за это время мужчине удалось ограбить другую петербурженку.

- 16 октября в полицию Центрального района обратилась 51-летняя женщина. Вечером на улице Гороховой на нее напал неизвестный и отобрал сумку, нанеся ущерб в 90 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После второго заявления, 20 октября, предполагаемого преступника удалось задержать. Возбуждены два уголовных дела - о грабеже и покушении на грабеж.