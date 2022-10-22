Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 11:31

Полицейские из Петербурга приехали с подарками к детям, живущим в санатории Луганска

Больше всего ребятам полюбилась служебная собака Сахара
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Правоохранители нашли подход к ребятам, рассказывая о своих служебных задачах ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО

Правоохранители нашли подход к ребятам, рассказывая о своих служебных задачах ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО

Петербургские полицейские навестили детей, живущих в санатории «Незабудка» в Луганске. Суровые с виду правоохранители нашли подход к ребятам, рассказывая о своих служебных задачах. Каждому из детей даже удалось посидеть за рулем настоящей полицейской машины, чтобы почувствовать себя стражем порядка.

- Особый интерес у воспитанников детского учреждения вызвали кинолог и его служебная собака по кличке Сахара. Ребятам продемонстрировали выполнение команд, поиск условно запрещенных веществ и многое другое, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Не обошлось и без подарков - каждому из ребят достался пакетик от полицейских. Напоследок правоохранители пообещали заглядывать к ним почаще.