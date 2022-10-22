В Некрасовском саду демонтировали скульптуру «Дед Мазай и зайцы»

Скульптуру увезли под покровом ночи ФОТО: соцсети

В Некрасовском саду Петербурга демонтировали скульптуру «Дед Мазай и зайцы». Она не так давно переехала в Северную столицу из Москвы, но на новом месте простояла меньше двух недель. Уже 22 ноября в городских группах появились фотографии того, как Дедушку Мазая под покровом ночи увозят в грузовике.

- Многострадальная скульптура продержалась в саду всего 12 дней, - отмечают в соцсетях местные жители.

Напомним, что уже в первые дни своей жизни в Петербурге, скульптура стала объектом притяжения для вандалов - зайчиков тут же одарили глазами. Впрочем, некоторые утверждают, что больший интерес скульптура вызывала у детей, которым нравилось залезать в лодку к Дедушке Мазаю. Какой будет дальнейшая судьба памятника - пока неизвестно.