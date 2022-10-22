Ремонт дороги на въезде в Пулково завершили два дня раньше срока

Еще на двух участках дороги. ведущих к Пулково, работы продолжаются

Ремонт дороги на въезде в Пулково завершили раньше срока. Изначально ремонт обещали доделать к 22 октября, но справились уже к 20 числу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- На участке дороги перед въездом на территорию авиагавани службы аэропорта закончили ремонт дорожного полотна, - отметила в Пулково.

Это должно ускорить движение по Пулковскому шоссе, где в последнее время автомобилистам частенько приходится проходить проверку на стрессоустойчивость. Дело в том, что это не единственные ремонтные работы на данном участке.

В сторону аэропорта ремонтируются два участка: от площади Победы до Дунайского проспекта и от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе. Но к 29 октября все работы уже должны быть выполнены.