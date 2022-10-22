Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 12:40

Ремонт дороги на въезде в Пулково завершили два дня раньше срока

Изначальной датой прекращения работ было 22 октября
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Еще на двух участках дороги. ведущих к Пулково, работы продолжаются

Еще на двух участках дороги. ведущих к Пулково, работы продолжаются

Ремонт дороги на въезде в Пулково завершили раньше срока. Изначально ремонт обещали доделать к 22 октября, но справились уже к 20 числу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- На участке дороги перед въездом на территорию авиагавани службы аэропорта закончили ремонт дорожного полотна, - отметила в Пулково.

Это должно ускорить движение по Пулковскому шоссе, где в последнее время автомобилистам частенько приходится проходить проверку на стрессоустойчивость. Дело в том, что это не единственные ремонтные работы на данном участке.

В сторону аэропорта ремонтируются два участка: от площади Победы до Дунайского проспекта и от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе. Но к 29 октября все работы уже должны быть выполнены.