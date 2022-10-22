В Петербурге почтили память режиссера Рудольфа Фурманова в день его рождения

Народного артиста России не стало 9 апреля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге почтили память знаменитого режиссера Рудольфа Фурманова в день его рождения - 22 октября. Народного артиста России не стало 9 апреля 2021 года. Его похоронили на Большеохтинском кладбище, где в памятный день и собрались почитатели таланта Фурмана. Среди них оказался и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Прошло уже полтора года, как Рудольфа Давидовича нет с нами. Это был настоящий ленинградец, настоящий гражданин нашей страны, который любил Петербург, прошёл блокаду, создал свой театр, радовал всех нас. Умел дружить, умел защищать наш с вами город, - отметил губернатор.

На могилу в этот день пришел и сын режиссера Владислав Фурманов, священнослужитель Храма святого Николая Чудотворца отец Игорь отслужил поминальную литию.

Напомним, что в этом году было решено присвоить скверу, находящемуся на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной, имя Рудольфа Фурманова. Сейчас разрабатывается проект его благоустройства.