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Происшествия22 октября 2022 13:28

Полицейские спасли петербуржца от гостя,угрожавшего ему двумя кухонными ножами

Уголовное дело возбуждено за незаконное лишение свободы хозяина квартиры
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Полицейские задержали незваного гостя

Полицейские задержали незваного гостя

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские спасли петербуржца от гостя, угрожавшего ему сразу двумя кухонными ножами утром 20 октября. 58-летний мужчина оказался "заложником" в собственной квартире на улице Бабушкина. посторонний требовал, чтобы брат удерживаемого вернул ему долг. Выгнать незваного гостя получилось только с приездом полиции.

- В квартире задержали 37-летнего мужчину, вооруженного двумя кухонными ножами и удерживающего хозяина и угрожавшего ему убийством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ножи у преступники отобрали, а самого отвезли в отдел полиции. Уголовное дело возбудили за незаконное лишение свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.