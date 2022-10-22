Полицейские спасли петербуржца от гостя,угрожавшего ему двумя кухонными ножами

Полицейские задержали незваного гостя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские спасли петербуржца от гостя, угрожавшего ему сразу двумя кухонными ножами утром 20 октября. 58-летний мужчина оказался "заложником" в собственной квартире на улице Бабушкина. посторонний требовал, чтобы брат удерживаемого вернул ему долг. Выгнать незваного гостя получилось только с приездом полиции.

- В квартире задержали 37-летнего мужчину, вооруженного двумя кухонными ножами и удерживающего хозяина и угрожавшего ему убийством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ножи у преступники отобрали, а самого отвезли в отдел полиции. Уголовное дело возбудили за незаконное лишение свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.