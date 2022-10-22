Один человек пострадал в полыхающей квартире в Ленобласти

На месте работали 12 пожарных ФОТО: "Пожарно-спасательной службы МО" Агалатское
Один человек пострадал во время пожара в деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленобласти. Там около 11 часов утра начала полыхать одна из квартир пятиэтажного дома. На место приехали сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды.
- На месте пожара работали 12 человек и 3 единицы техники. В 11:44 возгорание удалось ликвидировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Горело 12 квадратных метров. По информации "Пожарно-спасательной службы МО" Агалатское, пострадал один человек.