Один человек пострадал в полыхающей квартире в Ленобласти

На месте работали 12 пожарных ФОТО: "Пожарно-спасательной службы МО" Агалатское

Один человек пострадал во время пожара в деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленобласти. Там около 11 часов утра начала полыхать одна из квартир пятиэтажного дома. На место приехали сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды.

- На месте пожара работали 12 человек и 3 единицы техники. В 11:44 возгорание удалось ликвидировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Горело 12 квадратных метров. По информации "Пожарно-спасательной службы МО" Агалатское, пострадал один человек.