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Общество22 октября 2022 14:45

Губернатор Петербурга посетил воинскую часть, где готовят мобилизованных и добровольцев

Беглов передал солдатам баулы с дополнительным снаряжением
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
У мобилизованных появилась возможность задать вопросы напрямую губернатору ФОТО: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

У мобилизованных появилась возможность задать вопросы напрямую губернатору ФОТО: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга посетил одну из воинских частей Ленобласти, где перед отправкой на спецоперацию проходят подготовку мобилизованные и добровольцы. Александр Беглов оказался и на самом полигоне.

- Глава города посетил занятия по приведению оружия к бою, тактической медицине, подготовке снайперов, метанию имитационных и боевых гранат, а также по тактической инженерной подготовке и подготовке связи, - сообщили в пресс-службе губернатора.

Для мобилизованных ребят губернатор привез баулы с дополнительным снаряжением, средствами личной гигиены, индивидуальными аптечками и спальными мешками. Мобилизованным удалось задать Беглову интересующие вопросы, а тот, в свою очередь, напомнил о мерах поддержки для их семей.