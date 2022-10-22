УЕФА выплатил компенсацию за несостоявшийся в Петербурге финал Лиги Чемпионов

Финал Лиги Чемпионов должен был пройти на "Газпром-Арене" в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УЕФА выплатил компенсацию организационному комитету финала Лиги Чемпионов за несостоявшийся в Петербурге матч. О решении перенести игру из Северной столицы в пригород Парижа было объявлено в феврале, закрыть же все счета удалось только сейчас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.

- Все расчеты с подрядными организациями, у которых были расходы, связанные с подготовкой, завершены. Все понесенные расходы оплачены, все счета закрыты. Все свои обязательства перед подрядными организациями, которые были в договорах, со стороны УЕФА выполнены, - отметил Алексей Сорокин.

В общей сложности, на урегулирование этого вопроса ушло целых восемь месяцев.