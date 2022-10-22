Часть улиц перекроют в ночь на 23 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центр Петербурга перекроют 23 октября из-за легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт Петербурга». Часть улиц станет недоступной для транспорта уже вечером 22 октября. Так, в 17 часов будет прекращено движение по площади Растрелли. Ограничение снимут лишь на следующий день в 16:30 часов.

- С 9:55 до 10:20 23 октября движение будет прекращено на Шпалерной улице (от Лафонской улицы до проспекта Чернышевского) и до 11 часов на Лафонской улице ( от Шпалерной улицы до проспекта Чернышевского) и на улице Смольного, - уточняют в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

С 10 до 10:30 невозможно будет проехать по проспекту Чернышевского (от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной) и по Воскресенской набережной (от проспекта Чернышевского к Водопроводному переулку). До 11 часов будет закрыт участок Смольной набережной от Водопроводного переулка к улице Смольного.

Помимо этого с 17 часов 22 октября до полуночи на площади Растрелли будет действовать запрет на остановку. Тот же запрет автомобилистов ждет с полуночи до 11 часов на проспекте Чернышевского (от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной), Воскресенской набережной (проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка), Смольной набережной (от Водопроводного переулка до улицы Смольного), Смольной улице, Лафонской улице (от Шпалерной улицы до улицы Смольного) и на Шпалерной улице (от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы и у дома 50А).